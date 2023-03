São Gonçalo terá ciclorrota com mais de 4 quilômetros de extensão

Quem passa pela Avenida Jornalista Roberto Marinho já pode ver a ciclorrota tomando forma ao longo da via. O caminho terá 4,4 quilômetros de extensão e vai da Praça Getúlio Vargas, no bairro Rocha, até a Praça Chico Mendes, no Raul Veiga. A obra, que está sendo executada em conjunto entre as Secretarias Municipais de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Desenvolvimento Urbano e a Secretaria de Estado das Cidades, é uma solução de compartilhamento de ruas entre veículos motorizados e bicicletas.

O projeto prevê um reordenamento viário da Avenida Jornalista Roberto Marinho, através de vias binárias, promovendo a requalificação urbana do espaço público. E ainda inclui a distribuição de um novo mobiliário urbano e uma nova proposta paisagística para o local.

Quem passa fica curioso para saber o que está sendo feito. “Eu achei que estivessem fazendo calçada, mas vi que estão pintando uma faixa vermelha na rua. São Gonçalo precisava disso, um espaço para ciclista. Vai ser ótimo”, disse o estudante Dilvan Silva, de 19 anos.

Para a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa, o uso da bicicleta precisa ser incentivado na cidade.

“É evidente a importância e os inúmeros benefícios do incentivo ao uso de bicicletas. Trata-se de um meio de transporte mais econômico, que não polui, além de ser uma excelente forma de atividade física para as pessoas. A Prefeitura de São Gonçalo fez todo o projeto, que foi enviado para a Secretaria de Estado das Cidades realizar a licitação e custear as obras”, explicou.