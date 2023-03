Panela de pressão explode e causa morte em churrascaria

A cozinheira Alminda Maria Teixeira da Costa Neta, de 36 anos, morreu após a panela de pressão de uma churrascaria explodir durante seu horário de trabalho. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (9), e o estabelecimento fica localizado em Mogi Guaçu, São Paulo. Segundo a Guarda Municipal, a vítima estava no primeiro dia de serviço no restaurante Chimarrão.

Outra funcionária da cozinha relatou para a Polícia Militar (PM) que utilizava a panela minutos antes do acidente. Ela afirmou que desligou a boca do fogão depois de a panela pegar pressão e continuou o trabalho. Pouco depois, houve a explosão.

Câmeras do circuito interno de segurança registraram o momento da explosão.

A Guarda foi acionada para atender a ocorrência, mas, quando chegou ao local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado que ela tinha morrido.

Em nota nas redes sociais, a Churrascaria Chimarrão informou que foram prestados todos os devidos socorros à vítima. Em entrevista, o dono do restaurante também afirmou que as documentações e instalações da churrascaria estão regularizadas.

A vítima é do Maranhão, para onde o corpo dela foi levado para ser velado e enterrado, também segundo o proprietário da churrascaria. Como era o primeiro dia dela no emprego, os funcionários não tinham contato com a família para avisar sobre o acidente.

A perícia foi ao local e o caso foi registrado na 1ª Cia 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Em comunicado nas redes sociais, o restaurante informou que ficou fechado nesta sexta-feira (10) por causa do acidente.