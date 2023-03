Ana Paula Renault e Nikolas Ferreira discutem durante vôo

A ex-BBB Ana Paula Renault, que foi expulsa do programa em 2016, publicou um vídeo em suas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (10), em que aparece discutindo com o Deputado Federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

"Olha quem sentou do meu lado, na minha cola", disse Renault, que foi rebatida por Nikolas. "Como foi sair do Big Brother por agredir alguém?". "Eu não estou falando da minha participação no Big Brother, mas estou falando do seu decoro parlamentar que foi quebrado, em pleno plenário da câmara. Você sabe que poderia ter saído preso e é um crime inafiançável". "Qual é o crime? Qual o artigo de transfobia", questionou o deputado.

Outro assunto mencionado pela ex-BBB é o processo de cassação, que tem sido convocado por deputadas da casa legislativa. Nos últimos dias, o Ministério Público Federal (MPF) apresentou uma representação à Câmara pedindo que a Mesa Diretora apure a conduta do deputado.

"E a sua cassação e seus outros processos? Você expôs uma menina de 14 anos, estudante em um colégio de Belo Horizonte", disse Ana. "Você é mentirosa, está passando vergonha, ninguém respeita sua opinião", respondeu Ferreira. "Você quebrou o decoro e agora vai enfrentar um processo de cassação. Não é ironia do destino. Eu ontem estava divulgando uma lista para assinarem... e ele falou que vai continuar falando. Diz ele que é opinião", finalizou a jornalista.

Após sair do vôo, Ana Paula voltou aos stories do instagram para comentar o caso.