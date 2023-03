Profissionais da enfermagem protestam no Rio por aplicação do piso nacional

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem fazem ato simbólico no Centro do Rio em defesa da aplicação do piso nacional da categoria, que foi aprovado pelo Congresso em 2022, mas está suspenso desde setembro por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os profissionais ocuparam uma das faixas da Avenida Presidente Vargas, no sentido Cinelândia.

A greve foi deflagrada às 7h, e o protesto começou às 10h, na porta do Hospital Municipal Souza Aguiar. O grupo seguiu até a Praça da Cinelândia. Por volta das 12h30, eles ocupavam toda a praça com cartazes e coros. O prédio da Câmara Municipal precisou ser fechado.

A classe anunciou que 70% dos profissionais das redes pública e privada estão em greve. Os outros 30% seguem trabalhando. Já a Secretaria Estadual de Saúde informou que nenhuma unidade foi afetada.

Categoria pede piso de:

- Enfermeiros: R$ 4.750;

- Técnicos de enfermagem: R$ 3.325 (70% do piso dos enfermeiros);

- Auxiliares de enfermagem: R$ 2.375 (50% do piso dos enfermeiros);

- Parteiras: R$ 2.375 (50% do piso dos enfermeiros).

Ainda nesta sexta (10), o sindicato vai se reunir para decidir as próximas ações. A reunião está agendada para as 17h.