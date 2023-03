Obras de implantação de novo corredor viário em São Gonçalo começam neste mês

As obras para a implantação do novo corredor viário para ônibus do tipo MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada) e para a revitalização urbana no eixo Neves/Gebara têm previsão de início para este mês. As placas informativas, que haviam sido retiradas, serão recolocadas nos próximos dias.

Com pistas de BRS e ciclovia, o projeto prevê a criação o corredor em um trecho de 13,58 quilômetros do município, passando por bairros como o Centro e Alcântara. Serão 31 estações ao longo do trajeto, beneficiando 120 mil passageiros por dia. O sistema BRS (Bus Rapid Service) será implantado ao longo da antiga linha férrea que corta a cidade.

O MUVI São Gonçalo foi elaborado para priorizar e modernizar o transporte público coletivo e estimular o uso de bicicletas | Foto: Reprodução

A cidade também receberá uma série de intervenções urbanísticas. Serão criadas praças, áreas de convívio e adequação dos espaços públicos e calçadas, que garantirão a valorização do solo urbano e deixarão a cidade mais bonita e organizada para atrair futuros investidores. A previsão de conclusão é de 1 ano após a ordem de início das obras.

O MUVI é o maior investimento em infraestrutura, mobilidade e urbanismo dos últimos anos na cidade de São Gonçalo e faz parte do Pacto RJ, programa de investimentos do Estado. A Prefeitura já finalizou o cadastro e visitas técnicas aos imóveis que serão desapropriados para garantir a implantação do corredor viário.

Trecho planejado para o projeto | Foto: Reprodução

O MUVI terá um investimento de R$262.184.615,51 a partir de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, responsável pela aprovação do projeto e captação dos recursos junto ao Estado, que irá executar as obras. O município irá arcar com as indenizações decorrentes das desapropriações.