Três bombeiros ficam feridos após ambulância capotar na Zona Norte do RJ

A ambulância capotou e ficou com o para-brisa quebrado - Foto: Reprodução

A ambulância capotou e ficou com o para-brisa quebrado - Foto: Reprodução

Na tarde desta quinta-feira (9), uma ambulância capotou após colidir com um carro de passeio, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Três bombeiros ficaram feridos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel da Penha foi acionada para verificar uma ocorrência de colisão seguida de capotamento na Rua Dona Isabel.

Os militares atenderam três bombeiros que estavam na ambulância. De acordo com a corporação, o trio foi encaminhado para o Hospital Central Aristarcho Pessoa, em Rio Comprido, unidade responsável por atendimento de bombeiros feridos.

A ambulância ficou com o para-brisa quebrado. O acidente aconteceu na altura do número 160, próximo à estação de trem do bairro e da Praça das Nações.