Policial guiado por GPS entra em comunidade de Niterói e é baleado

O sargento Ruan Rogério Cerpa foi baleado, na manhã desta quinta-feira (9), em uma comunidade de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ele entrou por engano na comunidade Morro do Céu.

O policial do Batalhão de Bangu, que estava de folga, foi baleado no pescoço e no ombro, após entrar de carro com a esposa e os dois filhos na comunidade. Ele entrou enganado na comunidade, direcionado pelo aparelho GPS do carro.

O policial militar foi encaminhado ao Hospital da Corporação e seu estado de saúde é estável.