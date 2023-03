Enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem entram em greve a partir dessa sexta (10)

A categoria luta pela implementação do piso salarial, aprovado em 2022 - Foto: divulgação

Enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem das redes pública e privada entram em greve por tempo indeterminado a partir da próxima sexta-feira (10). A categoria luta pela implementação do piso salarial da enfermagem. Será realizado o ato inaugural da greve, às 10h, em frente ao Hospital Souza Aguiar.

A paralisação abrange os profissionais da rede privada , estadual, municipal, federal e privada com contrato com SUS de 60%.

Uma assembleia virtual está marcada para às 17h de sexta-feira para avliar os rumos da greve.

O piso salarial da enfermagem foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2022, fixando os valores de R$ 4750 para enfermeiros, R$ 3325 para técnicos de enfermagem e R$ 2325 para auxiliares de enfermeiras e parteiras.

O governo Lula deveria implementar o piso até o dia 10 de março definido pelo Fórum Nacional da Enfermagem. Mas, é necessária uma medida provisória que passará pelo Congresso e STF.

Segundo a diretora do Sindicato dos Enfermeiros do RJ, Líbia Bellusci, o objetivo da greve é pressionar o ministro Rui Costa, a editar a medida provisória que permita o uso do Fundo da Enfermagem ( Fundenf).