Maricá vai instalar placas de energia solar no prédio administrativo do Centro

A Prefeitura de Maricá começa na segunda-feira (13) as obras de instalação de sistema com placas fotovoltaicas para geração de energia solar no estacionamento do prédio administrativo, no Centro. O prazo de execução é de três meses. Ao todo, serão 24 vagas para estacionamento de carros oficiais, sendo duas exclusivas para carga e descarga. A expectativa da gestão municipal é reduzir em até 100% as despesas com o consumo de energia elétrica. A iniciativa do Gabinete do Prefeito, em parceria com a Secretaria de Iluminação Pública, foi apresentada na quarta-feira (08) à primeira-dama Rosana Horta.

Romildo Cândido, responsável pela análise de aprovação dos projetos no Gabinete com recursos federais, afirmou que a ideia é instalar essa tecnologia em outros prédios públicos. Ele explicou que o sistema foi feito a partir do modelo instalado pela Coppe (Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia) na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

“O objetivo é diminuir em quase 100% o consumo de energia no Paço Municipal, e também incentivar a iniciativa privada, mediante políticas de subsídios, à implantação desse sistema”, disse Romildo, informando que as vagas para carros terão cobertura de três metros de altura e para carga e descarga (caminhões) é de 4,60 metros.