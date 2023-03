Bebê passa por cirurgia para remover feto de irmão gêmeo alojado no cérebro

Uma menina de 1 ano e 6 meses precisou passar por uma cirurgia para remover o feto de seu irmão gêmeo, que estava alojado em seu cérebro. O caso, considerado extremamente raro, foi registrado no Huashan Hospital, em Xangai, na China, em dezembro do ano passado, e divulgado pela primeira vez na última semana, pela revista científica "Neurology".

De acordo com o veículo acadêmico, a família da criança resolveu procurar um médico após perceber um crescimento anormal no volume da cabeça da bebê, assim como dificuldades de desenvolvimento motor. Inicialmente, os profissionais pensavam se tratar apenas de hidrocefalia. Após realizarem os exames, porém, foi constatado que, além do acúmulo de líquido, também havia a presença de um feto parasitário de 10 centímetros.

O feto do gêmeo chegou a sobreviver por cerca de um ano no crânio da bebê. Ele já tinha desenvolvido membros superiores, unhas e alguns ossos enquanto esteve no útero da mãe. Ele foi removido com sucesso. A menina sobreviveu, mas seu estado não foi informado e ainda não se sabe se o caso irá acarretar em problemas de saúde para ela no futuro.

Segundo a revista, existem menos de 200 registros de crescimento de fetos parasitários em gêmeos registrados na História. Deste, em apenas 18 ocasiões o corpo embrionário esteve alojado na região do crânio.