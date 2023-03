Previsão do tempo: fim do verão deve ser de calor e pancadas de chuva no final do dia

Gonçalenses, niteroienses e maricaenses devem curtir o final do verão com bastante calor. Mas como nem tudo são flores, pancadas de chuva podem ser registradas no fim de alguns dias, algo tipo da estação.

Nos próximos dias, a possibilidade de chuva está acima dos 80% e a temperatura mínima não deve ficar abaixo dos 22º, segundo o Climatempo. Nesta quinta-feira (9), a temperatura máxima pode chegar a 34º, a maior esperada para os próximos dias.

O final de semana deve seguir pelo mesmo caminho. Na sexta (10), o dia deve ser de sol com aumento de nuvens de manhã, e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima esperada é de 23°e a máxima de 33º, com 10mm de precipitação.

Para este sábado (11), é esperado 15mm de precipitação. Com 90% de chance de chuva, o dia deve ter sol com muitas nuvens no céu. Pode haver pancadas de chuva à tarde e à noite, com mínima de 23°e máxima de 31°.

No domingo (12), a chance de chover cai para 80% e o esperado é de 5mm. O dia deve ser de sol com muitas nuvens e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 22°e máxima de 30.