São Gonçalo realiza operação contra motos irregulares

A Prefeitura de São Gonçalo segue com operações integradas para combater irregularidades no trânsito. Desta vez, a fiscalização aconteceu na noite da última terça-feira (7), com a participação de agentes das secretarias de Transportes, Ordem Pública e Meio Ambiente. Na ação, realizada na Avenida Presidente Kennedy, no Centro, foram apreendidas 44 motocicletas irregulares.

As equipes deram início à montagem do cerco tático por volta das 19h, e conseguiram flagrar irregularidades como condutores trafegando na via pública com motocicletas em mau estado de conservação, sem emplacamento e sem habilitação. Ao todo, foram realizadas 242 abordagens, sendo aplicados 127 autos de infração e 44 motocicletas foram removidas para o depósito, que fica localizado no bairro Estrela do Norte.

A operação contou também com apoio da Guarda Municipal de São Gonçalo e policiais da Operação São Gonçalo Presente. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente foram responsáveis por medir, através do aparelho decibelímetro, ruídos emitidos pelos escapamentos dos veículos.