Mês da Mulher terá ações de prevenção à violência em São Gonçalo

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nesta quarta-feira (8), a Secretaria de Assistência Social promoveu, em parceria com a Secretaria de Educação, uma mesa redonda com o tema “A Educação como prevenção à violência de gênero e doméstica contra as mulheres”. Entre as participantes, estavam a coordenadora de Orientação Educacional, Carla Verônica Cardoso, a orientadora educacional Juliana Pinheiro e a psicóloga Rafaela Gomes.

Abrindo o debate, a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva, pontuou a importância da parceria entre as secretarias para a prevenção da violência e proteção da mulher. Segundo ela, é preciso escutar atentamente as demandas pontuadas pelos profissionais da Educação para otimizar o direcionamento do trabalho.

“Fizemos uma programação para o mês inteiro, falando sobre a política pública de São Gonçalo, sobre os direitos sociais e políticos conquistados pelas mulheres. Essa parceria com a Educação já acontece, com palestras e trabalho preventivo nas escolas. Hoje, nós viemos ouvir um pouco e saber dos profissionais de Educação de que forma nós podemos atuar neste espaço, já que a política pública para a mulher é transversal”, disse a subsecretária.

Durante todo o mês, também haverá palestras em escolas municipais e estaduais e em órgãos públicos e privados. Além disso, também haverá capacitação com servidores da Assistência Social e da Educação sobre o enfrentamento da violência doméstica e de gênero.