Obras na Rua Mem de Sá, em Icaraí, serão concluídas no primeiro semestre

O prefeito de Niterói, Axel Grael, vistoriou nesta quarta-feira (08) as obras da Rua Mem de Sá, um dos principais acessos ao bairro de Icaraí para quem vem do Centro. As obras integram o Plano Niterói 450 Anos e preveem uma praça que irá ligar a Rua Castilho França à Rua Miguel de Frias. O objetivo é melhorar a mobilidade na região, já que o acesso a Icaraí vai ser facilitado com uma nova ligação da Rua Roberto Silveira com a Fagundes Varela, mesmo durante o horário da faixa reversível.

“Essa praça vai permitir uma solução para o trânsito, evitando pontos de gargalos de engarrafamento na final da Roberto Silveira na parte da manhã. É uma obra importante, uma solução para que a gente avance na gestão do trânsito de Niterói. A obra estava prevista para conclusão em junho e antecipamos o cronograma para o fim de maio. Quem passa por aqui vai ter uma condição muito melhor de trânsito”, detalhou.

Grael acrescentou que as intervenções vão melhorar a paisagem urbana, com o enterramento de toda a fiação de telefonia e arborização. Além da praça, toda a calçada no entorno está sendo refeita com nova repaginação e acessibilidade. O projeto faz parte do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS).

O ex-prefeito de Niterói e atual secretário executivo, Rodrigo Neves, acompanhou a vistoria e lembrou que vários projetos saíram do papel na cidade nos últimos anos.

“No nosso governo a gente fez projetos muito importantes para melhorar a mobilidade urbana de Niterói, como o túnel Charitas-Cafubá, que era esperado há muitos anos, o mergulhão para a zona norte de Niterói e também a obra da Marquês do Paraná. O prefeito Axel vem dando continuidade, avançando com esse projeto de transformar Niterói. Essa obra vai melhorar muito a fluidez do trânsito aqui nessa região da Miguel de Frias, da Roberto Silveira. O importante é que estamos avançando e essa entrega que o prefeito Axel vai fazer em maio é muito importante”, afirmou.

De acordo com o presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo Cesar Carrera, a obra chegou a 70% de execução.

“A rede de drenagem da praça e toda infraestrutura de telefonia e elétrica de baixa tensão estão concluídas, além da instalação do piso nas calçadas. A praça será arborizada, privilegiando um paisagismo com a utilização de peças nativas da Mata Atlântica, além de iluminação em LED e rampas de acessibilidade. O investimento é de R$5,5 milhões”, disse.

Também estiveram presentes à vistoria o secretário de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier; o secretário de Obras, Vicente Temperini; a secretária de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Dayse Monassa, e o presidente da Nittrans, Gilson Souza.

Portugal Pequeno

Após a vistoria nas obras da Mem de Sá, o ex-prefeito de Niterói e atual secretário executivo, Rodrigo Neves, seguiu para o Portugal Pequeno, onde foi acompanhar as intervenções que estão sendo feitas no cais.

“A Ponta D`Areia é um bairro muito especial porque aqui começou a indústria naval. Aqui começou o crescimento de Niterói. E eu tenho muito orgulho de ter feito coisas importantes para o bairro, como a implantação do Médico de Família, a revitalização da praça e da área de lazer lá em frente ao Mercado de Peixe. E também tantos outros projetos aqui de contenção de encostas que melhoraram a vida da população”, disse Rodrigo Neves.

As ações incluem a recuperação do deck na Rua Barão de Mauá até a área do Coreto. A região contará com novas calçadas, troca de toda a iluminação e a reforma da praça no final da Rua Barão de Mauá, nas proximidades do Estaleiro Mauá. O local também está recebendo obras de contenção de encostas. A ideia é desenvolver mais um espaço com atração turística, recreação, geração de emprego, lazer e cultura, valorizando e dando apoio também a indústria naval de Niterói.