Niterói prossegue aplicação da vacina bivalente em maiores de 60 anos

O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou nesta quarta-feira (08) de mais uma etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade. Ele e a primeira-dama Christa Vogel Grael tomaram a dose da Pfizer Bivalente na Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, em São Lourenço. A vacina está sendo aplicada em idosos com 60 anos e desde a última sexta (3), imunossuprimidos com 12 anos ou mais com também já podem tomar o imunizante, que contém cepas atualizadas e protege também contra as variantes do coronavírus, como a Ômicron.

"Hoje foi dia de recebermos a dose da Pfizer bivalente. Sabemos da importância de manter a caderneta de vacinação atualizada. Vale ressaltar que a bivalente protege contra as variantes da Covid-19. Essa nova etapa é muito importante e vamos continuar com nosso trabalho de imunizar a população da cidade. Vacinas salvam vidas", afirma o prefeito Axel Grael.

A vacinação segue calendário por idade e está sendo feita pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), das 8h às 17h, com entrada nos postos e acolhimento até às 16h. A vacina bivalente está sendo aplicada nas policlínicas do Vital Brazil, São Lourenço, Itaipu, Piratininga, Fonseca e Largo da Batalha, na Unidade Básica da Engenhoca e no ponto volante em Jurujuba.

Também estão sendo vacinadas com a Pfizer Bivalente as pessoas que vivem em Instituição de Longa Permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, a partir de 12 anos.

Para receber a dose da vacina é necessário apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante das doses anteriores. Para crianças e adolescentes é necessário a presença do responsável legal. Para se vacinar com a dose bivalente, é preciso ter, pelo menos, duas doses anteriores contra Covid-19. É preciso respeitar o intervalo mínimo de quatro meses de intervalo entre uma dose e outra.

A partir do próximo dia 20, gestantes e puérperas também poderão tomar a vacina. Em abril, a partir do dia 17, outros grupos poderão se vacinar, como trabalhadores de Saúde; pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos); população privada de liberdade (a partir de 18 anos): adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (menores de 18 anos); e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Imunossuprimidos – Neste grupo estão contempladas pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea; vivendo com HIV (PVHIV); com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses 120 mg/dia por 14 dias no caso de adultos ou, em crianças, doses de 2 mg/Kg/dia por mais de 14 dias até 10 Kg; pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; pessoas com erros inatos de imunidade (imunodeficiências primárias); com doença renal crônica em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizam tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; e pessoas com neoplasias hematológicas.

Orientação para pessoas acamadas – A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que, para solicitar o cadastro de vacina para acamados (de quem ainda não o possui), é necessário enviar um e-mail para covid19.acamadosniteroi@gmail.com. No dia da visita deve-se apresentar comprovantes de 1ª e 2ª doses; documentação com foto e CPF; e laudo ou declaração médica justificando a necessidade da vacinação na residência.

Agendamento – A vacinação pode ser agendada pelo aplicativo Colab. Para realizar o agendamento, basta baixar o aplicativo Colab que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS) e realizar o passo a passo de cadastro. O aplicativo também oferece a opção de remarcar a data e horário da vacinação, caso a pessoa não consiga comparecer no dia agendado. Para receber a imunização é necessário estar dentro do público-alvo e da idade, seguindo o calendário, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Imunização.