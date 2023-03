VLT inicia treinamento para novas condutoras, pela primeira vez, turma é formada por mulheres

O VLT Carioca vai receber pela primeira vez uma turma de condutoras formada exclusivamente por mulheres. Nesta quarta-feira (8), cinco funcionárias vão dar início na formação que terá a duração de quatro meses, sempre com avaliações constantes, afim de prepará-las para atuar como condutoras.

Danielle Dantas, coordenadora de Recursos Humanos do VLT Carioca, afirma que a empresa busca ser diversa e inclusiva, e dá uma dica para as mulheres que desejam ingressar na instituição.

“Todos os nossos processos de recrutamento levam em conta a importância de garantirmos a diversidade na companhia, promovendo um ambiente de equidade e valorização. E para quem pensa ser condutora no VLT, deixo uma dica importante: a carteira D. Este item é indispensável e ainda são poucas as mulheres habilitadas”, disse a coordenadora.

Além do treinamento teórico e prático, as profissionais estarão aptas a contribuir para melhorias no tráfego e atuar na resolução de falhas que possam ocorrer.

Como agente de Fiscalização há dois anos, Luciana Souza, de 33 anos, decidiu mudar de carreira e se habilitou na categoria D. Ela sabia que teria uma oportunidade como condutora na empresa. Para ela, a experiência no dia a dia da operação e o apoio dos colegas vai ajudar na nova função.

“Eles me apoiam. Somos muito unidos e nos motivamos a querer evoluir, investir em aperfeiçoamentos e aproveitar essas oportunidades que a empresa estimula em nós”, conta Luciana.

Com o fim da formação e início nos trabalhos, o VLT Carioca garante as profissionais assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, previdência privada, folga de aniversário e outros benefícios.