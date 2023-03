Missa em memória de Henry Borel é celebrada no Cristo Redentor

A morte de Henry aconteceu no dia 8 de março de 2021 - Foto: Divulgação

Foi celebrada, nesta quarta-feira (8), no Cristo Redentor, uma missa em memória de Henry Borel, assassinado quando tinha apenas quatro anos de idade. O ex-vereador Jairinho, padrasto da criança, e a mãe, Monique Medeiros, são réus pela morte do menino. A causa da morte foi em consequência de agressões físicas cometidas pelo padrasto.

Segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML), o menino foi vítima de espancamento que causou hemorragia interna por laceração hepática.

Durante a cerimônia, o pai do menino, Leniel Borel, lembrou da aprovação, em maio de 2022, da Lei Henry Borel, que visa punir pessoas que agridem e maltratam crianças , inclusive as pessoas omissas. A lei altera o Código Penal e torna crime hediondo o homicídio contra menores de 14 anos, aumentando as punições para crimes de injúria e difamação contra crianças e adolescentes.

O julgamento do caso ainda está em andamento. Monique Medeiros aguarda em liberdade a decisão da justiça. Enquanto que o seu ex-companheiro, Jairinho, continua preso desde 2021, quando ocorreu o crime.