Elize Matsunaga pode voltar para a cadeia após possível violação de regras da condicional

Se comprovadas as violações, Elize pode voltar à cadeia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Elize Matsunaga, condenada pelo assassinato do marido Marcos Matsunaga, e que está cumprindo o resto da sua pena em liberdade condicional, pode voltar para a cadeia após supostamente ter descumprido regras do regime.

Um promotor público teria pedido a suspensão da condicional depois de ter acesso a fotos da condenada bebendo em um bar durante a noite, na orla de Santos (SP). O que é algo comum e liberado para muitos, para Elize pode significar três faltas graves: mudança de cidade sem avisar à Justiça, não cumprimento do horário de reclusão (das 20h às 6h) e ingestão de bebida alcoólica em local público.

Além deste pedido, há outro em curso do Ministério Público do Estado de SP por conta de um indiciamento por falsificação de documento público. No dia 27 de fevereiro, ela foi detida e levada ao 8º Distrito Policial, em Sorocaba, para prestar esclarecimentos à polícia.

Em depoimento, ela teria dito que a empresa onde ela trabalhava falsificou o atestado de antecedentes criminais dela, para que ela pudesse acompanhar obras que estavam sendo realizadas em um condomínio de luxo.

Segundo a polícia, isto não a levaria à prisão, mas, por conta da condicional, o caso de Elize deveria ser analisado por um juiz de Execuções. Com isso, o MP solicitou o retorno da paranaense à penitenciária de Tremembé, mas agora cabe à justiça a análise dos pedidos.

Elize, inicialmente, foi condenada a mais de 19 anos de prisão. Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu sua pena a 16 anos e três meses, após sua confissão. Desde maio do ano passado, ela estava em liberdade condicional.