Rio de Janeiro é a cidade que mais fala palavrão no Brasil, diz pesquisa

Um estudo que foi realizado pela Preply, chegou a conclusão de que os cariocas são o povo que mais fala palavrão em uma escala nacional. Segundo a pesquisa, as cidades de Brasília e Fortaleza, estão tecnicamente empatadas no quesito.

A mesma empresa que realizou o estudo, identificou em outra pesquisa, que a cidade do Rio é a segunda mais rude do Brasil. Os cientistas entrevistaram mais de 1.600 residentes de 15 municípios, que puderam compartilhar em que situações falam mais palavrões, com quem possuem mais este tipo de hábito e quando evitam dizer tais xingamentos.

Após estes relatos, os participantes tiveram suas respostas compiladas e analisadas, de modo a se calcular o número médio diário de vezes em que as pessoas xingam em cada cidade.

Embora o sudeste concentre o maior número de “bocas-sujas”, de forma geral, o estudo revelou que cada região do país possui seus bons e maus representantes. Segundo os próprios residentes, são três as cidades que se superam quando o assunto é falar palavrões: Fortaleza, Rio de Janeiro e Brasília, todas com uma média de 8 xingamentos diários feitos por alguém. O segundo lugar fica a cargo de São Paulo e Belo Horizonte, com 7 palavrões por dia, enquanto Manaus (6) ocupa o terceiro lugar.

Já a maior porcentagem de habitantes incomodados com palavras grosseiras ou ofensivas aparece em São Luís, no Maranhão, cidade cuja média é a mais baixa de toda a pesquisa: apenas 1 palavrão dito por dia.

A Preply é um centro de pesquisa de idiomas. O aplicativo de aprendizado de idiomas e plataforma de e-learning tem sede em Kyiv, Ucrânia, e escritórios em Barcelona, Espanha.

*Com informações do Diário do Rio e Portal Giro