Evento de microbiologia apresenta nova tecnologia que permite resultados mais rápidos em exames

Um evento científico realizado nesta semana, na cidade do Rio, reúne especialistas em microbiologia da Europa e América Latina para apresentar novos produtos e tecnologias que permitem resultados mais rápidos nos exames médicos, especialmente na detecção de bactérias.

Para o diretor da Alifax para a América Latina, Robson Moraes, os resultados não são apenas confiáveis, mas também muito rápidos, o que reduz o tempo de internação e permite a aplicação do tratamento adequado em tempo recorde. Ele também observa que as bactérias estão se tornando cada vez mais resistentes devido ao uso indevido de antibióticos pelas pessoas, o que dificulta a detecção exata da bactéria.

"Com a nova tecnologia, exames que antes levavam 24 horas para obter resultados agora podem ser realizados em apenas 3 horas, e exames que costumavam demorar 10 horas agora podem ser concluídos em 1 minuto. São descobertas inovadoras que visam melhorar a qualidade de vida dos pacientes", diz Moraes.

A liderança da equipe de produção da Alifax na criação de tecnologias inovadoras que estão revolucionando a indústria de diagnóstico é da gerente de produtos na Itália, Alda Bazaj. Ela tem mais de 10 anos de experiência na produção de equipamentos de diagnóstico e testes microbiológicos para uso médico e industrial. No evento, Bazaj espera compartilhar seu conhecimento e experiência com outros especialistas e aprender com eles também.

Depois do evento, que acontece até a próxima sexta-feira (10), dois microbiólogos e hematologistas brasileiros e outros especialistas da Costa Rica, Colômbia, Equador, Peru, República Dominicana, México, Panamá, Guatemala, El Salvador, Jamaica e Trinidade e Tobago vão para Miami, nos Estados Unidos, para dar continuidade ao treinamento.

"A expectativa é conscientizar e informar os nossos distribuidores sobre todos os testes inovadores para diagnósticos de microbiologia e hematologia para ter resultados rápidos e confiáveis. As novas tecnologias também poderão ser aplicadas no caso de futuras pandemias", afirma a jornalista Betty Herrera.



A Alifax é uma empresa italiana referência em desenvolvimento de novas tecnologias para o diagnóstico de microbiologia e também na área de hematologia. Atua em cinco subsidiárias em todo o mundo e tem filiais no Brasil, na Rússia, Espanha, China e Alemanha.