Acesso a prontuário médico já pode ser solicitado online por pacientes em Niterói

Pacientes de quatro unidades da Rede Municipal de Saúde de Niterói já podem solicitar acesso ao prontuário médico sem sair de casa. A partir desta terça-feira (07), a solicitação está disponível no Portal de Serviços da Prefeitura, que reúne informações sobre mais de 300 serviços municipais. A iniciativa faz parte do plano de transformação digital da Prefeitura de Niterói e será ampliada de maneira gradual para outras unidades.

O projeto piloto começou em três módulos do Programa Médico de Família, nas unidades do Baldeador, Ititioca e Teixeira de Freitas, e no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil Monteiro Lobato (Capsi), no Vital Brasil. A retirada dos documentos deverá ser realizada na própria unidade, após a solicitação digital ser analisada e aprovada.

“Essa é uma importante parceria entre a Seplag e a FeSaúde que possibilita ao cidadão solicitar o seu prontuário médico sem sair de casa, reduzindo o tempo de deslocamento e de atendimento na unidade. O Portal de Serviços da Prefeitura é fundamental neste processo de modernizar a gestão, oferecer serviços de melhor qualidade, de maneira mais eficiente e acessível”, salientou a secretária de Planejamento, Ellen Benedetti.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, esse é um grande passo para a modernização e transformação digital da Saúde do município.

"O lançamento da solicitação do prontuário online representa um importante avanço para a transformação digital da Prefeitura de Niterói e para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população", afirmou Anamaria Schneider.

A iniciativa é uma parceria entre a Fundação Estatal de Saúde (FeSaúde) e a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), responsável pelo Portal de Serviços de Niterói. As equipes realizaram um trabalho de revisão de fluxos, simplificação da burocracia para a criação do formulário eletrônico, assim como treinamento e cadastro dos profissionais para o uso do sistema.

O prontuário médico é a união de todos os documentos que registram procedimentos, exames, condições físicas e demais informações do paciente. Segundo Francine Autonomo, gerente do Núcleo Estratégico e de Apoio Técnico da FeSaúde, a iniciativa é de extrema importância para os cidadãos de Niterói.

"O projeto é uma grande conquista para a população, pois traz mais comodidade e facilidade no acesso às informações de saúde. Além disso, é uma iniciativa pioneira na cidade, o que demonstra o compromisso da FeSaúde com a melhoria contínua dos serviços prestados à população", destacou Francine Autonomo.

Vistoria Predial – Em parceria com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade (SMU), foi lançado em fevereiro o serviço para validar o Laudo de Vistoria Predial no Portal de Serviços da Prefeitura. O serviço permite enviar laudos de vistorias prediais de edifícios e condomínios para análise e validação da SMU.

Passo a passo – O Portal de Serviços disponibiliza informações de mais de 300 serviços municipais, sendo 42 digitais. Os interessados em solicitar os serviços devem entrar no Portal de Serviços (www.servicos.niteroi.rj.gov.br) ou no aplicativo “Niterói Serviços ao Cidadão” e fazer login com a conta Gov.Br. Os cidadãos podem fazer uma busca pelo nome do serviço ou órgão responsável, clicar em "Solicite Aqui", preencher o formulário e anexar os documentos necessários. A solicitação poderá ser acompanhada pelo Portal e o cidadão também será notificado por e-mail.