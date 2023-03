Mulher que alugou apartamento no Rio com vista “fake” para o mar ganha viagem

O caso da jornalista Gabriela Camargo, 29 anos, que alugou um apartamento no Rio de Janeiro, com vista para o mar, acabou viralizando na internet após a mesma divulgar em suas redes sociais que a vista anunciada era "fake" e não passava de um adesivo colado na janela. Com a repercussão do caso, um hotel da cidade ofereceu uma estadia em um quarto com direito a vista para o mar, para ela e uma amiga.

No Instagram, a jornalista e a amiga Alinne Ferrarezi compartilharam a nova viagem para o Rio de Janeiro. De acordo com elas, o hotel, que fica no bairro Recreio dos Bandeirantes, ofereceu a melhor suíte.

"As humilhadas foram exaltadas”, afirmaram as amigas em postagem conjunta na rede social, nesta terça-feira (7). Além da vista ampla para o mar, as jovens garantiram um quarto com direito a banheira e área de bronzeamento exclusiva.