Famílias sorteadas vistoriam novos apartamentos para entrega das chaves em Itaboraí

Os 600 sorteados do Residencial Viver Melhor Itaboraí, do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Esperança, têm até sexta-feira (10/03), das 9h às 16h, para realizar a vistoria dos novos apartamentos. A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais realizará as vistorias dos lotes 01 e 02, da quadra 02, junto com a construtora do empreendimento.

Ao chegarem ao local, os contemplados passam por uma triagem, para a verificação de documentos e para assinar a lista de presença, além do termo de anuência e adesão da unidade habitacional. Após, seguem direto para o apartamento que foi escolhido no último sorteio do dia 16 de fevereiro, juntamente com técnicos da construtora para realizar a vistoria.

Na inspeção são verificados possíveis problemas, como infiltrações, vazamentos e outros. Havendo alterações, a construtora é notificada e tem até a data da entrega das chaves para sanar os problemas.

A secretária municipal de Habitação e Serviços Sociais, Sheila Rodrigues, frisou a importância da vistoria, que é mais uma etapa do tão esperado sonho da casa própria. E ressaltou que a assinatura do contrato e entrega das chaves só é feita após concluído todo o processo de vistoria.

"O Minha Casa Minha Vida é um programa que mexe com sonhos, porque a realização de ter uma casa própria é o desejo de muitos cidadãos brasileiros. E muito me orgulha, juntamente com minha equipe, fazer parte desse processo, de contribuir com o sonho dessas pessoas. E mais ainda, em fazer parte deste governo da transformação do prefeito Marcelo Delaroli. A vistoria tem o intuito de fazer com que o sorteado verifique se o imóvel está realmente apto para habitação, com isso é indispensável a presença do proprietário", comentou a secretária.

A merendeira Vanderléa Lombas, de 54 anos, chegou às 5h30 e foi a primeira contemplada a realizar a vistoria do apartamento, juntamente com um representante da construtora. Emocionada em pisar pela primeira vez na sua casa própria, Vanderléa falou da realização desse sonho.

"Eu estou muito feliz, não consigo nem expressar o que sinto neste momento. Eu estava morando na casa do meu irmão com meu filho e agora vou ter um cantinho para chamar de meu. Adorei o apartamento, e tudo em perfeito estado. Agora é só aguardar a entrega das chaves", disse a merendeira.

As unidades habitacionais são construídas por meio de parceria entre os governos federal e municipal. Os imóveis de faixa 1 atendem famílias com renda de até R$1,8 mil e que já realizaram cadastro na Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais.

O empreendimento Residencial Viver Melhor Itaboraí conta com 3 mil apartamentos divididos em prédios de cinco pavimentos. Possui área de lazer com churrasqueira, salão de reuniões, quadra poliesportiva, área com brinquedo e estacionamento. O condomínio também conta com unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Cada imóvel tem sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço.