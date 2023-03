Ex-BBB Ariadna é processada por Ratinho após insinuar que ele trai a mulher

No Twitter e no Instagram, a ex-BBB comentou o processo e explicou para os seguidores a situação - Foto: Reprodução

A ex-BBB Ariadna Arantes foi processada pelo apresentador Ratinho depois de insinuar, nas redes sociais, que ele trai a mulher. O comentário foi feito em 2021, em um post no qual Anitta e Ratinho trocavam farpas. Na ocasião, o apresentador chamou a vida íntima da cantora de "nojenta" durante seu programa.

Para defender a amiga, Ariadna disparou: "Falou o cara bem casado que, quando acaba a gravação do programa, leva umas e outras e se tranca no camarim. Só não posso falar nome... Mas eu vi... Eu estava lá".

"Sim, estou sendo processada pelo Ratinho. Por um comentário que fiz em um impulso que tive para defender a Anitta de um comentário que ele fez ofendendo ela. Ano passado. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco", disse.

"O que posso fazer agora é ficar quieta, esperar ver no que vai dar esse processo... O mais impressionante é que a pessoa já ofendeu em rede nacional tantas pessoas. Mas um comentário meu em meio a milhares no Instagram fez ele me processar", afirmou Ariadna.

O apresentador Ratinho entrou com o processo em janeiro de 2022. Em tutela de urgência, ele pediu a retirada da publicação da ex-BBB e que ela fosse impedida de tecer novos comentários sobre o assunto.