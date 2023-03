Tentativa de assalto frustada com pistola de cola quente em Saquarema

Na última sexta-feira (3), um homem foi preso por tentar assaltar alguns comércios com pistola de cola quente, no distrito de Bacaxá, em Saquarema, Região dos Lagos.

A câmera de segurança do estabelecimento registrou as duas tentativas frustadas do homem que anunciou o assalto, mostrando a pistola de cola quente na cintura. O funcionário do depósito de bebidas, Jorge Figueiredo, contou que o assaltante disse que ia atirar na cara dele. Mas ao perceber que não se tratava de uma arma de fogo, o atendente pediu que ele atirasse. O assaltante ficou sem reação e saiu correndo da loja, sendo segurado pelas pessoas que observavam o assalto.

Policiais militares passavam no momento e levaram o homem para a delegacia, onde foi preso em flagrante. O homem também havia roubado R$ 400 de uma farmácia. O dinheiro roubado e a pistola de cola quente com purpurina foram apreendidos pelos agentes.