Engavetamento na Ponte Rio-Niterói deixa feridos e causa engarrafamento

Um acidente envolvendo três veículos no sentido Rio da Ponte Rio-Niterói, na altura da Ilha de Mocanguê, deixou duas pessoas feridas e causou um extenso engarramento, na manhã desta terça-feira (7).

O engavetamento entre dois carros e uma moto mobilizou duas ambulâncias da concessionária que administra a via expressa. Os dois feridos foram levados ao pronto-socorro.

Devido ao incidente, três das quatro faixas chegaram a ser interditadas, o que, segundo a Ecoponte, fez com que o tempo de travessia passasse dos 32 minutos, por conta da lentidão dos acessos até a Reta do Cais. As pistas foram liberadas cerca de uma hora e meia depois da batida.

O incidente deixou não só quem queria chegar até a capital preso no engarrafamento. As principais avenidas de Niterói, como a Avenida Roberto Silveira e a Alameda São Boaventura, e as vias que ligam São Gonçalo ao Rio e à Niterói, como a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104) e a Rodovia Governador Mário Covas (BR-101), também registraram trânsito intenso.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra a BR-101, o tráfego segue intenso do km 313 ao km 322, entre São Gonçalo e Niterói, sentido Rio de Janeiro, devido ao alto fluxo de veículos, às 9h20 desta terça-feira (7). A faixa direita está interditada no km 316, em São Gonçalo, sentido RJ, devido a acidente.