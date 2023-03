Projeto "Jovem Alerta" inicia capacitação no Jardim Catarina

Foi iniciada, nesta segunda-feira (6), no CRAS do Jardim Catarina, a capacitação do "Jovem Alerta", projeto cujo objetivo é contribuir com o aprimoramento pessoal e profissional de jovens e adolescentes que desejam entrar no mercado de trabalho. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Coordenadoria da Juventude, com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

"O Jovem Alerta foi criado com a ideia de promover a capacitação dos jovens em vulnerabilidades sociais para o mercado de trabalho. Tendo em vista a dificuldade do primeiro emprego, essa parceria da Prefeitura com o CIEE veio para dar a oportunidade que o jovem tanto precisa. Devido à importância do projeto, iremos estar nas áreas mais vulneráveis da cidade durante todo o ano", garantiu o subsecretário Alan Rodrigues.

Mais de 100 jovens foram inscritos no projeto no Jardim Catarina. As aulas vão acontecer às segundas e quartas, nos turnos da manhã e da noite. Ao todo, serão 15 encontros ao longo dos meses de março e abril que irão abordar temas como: juventude e trabalho, empreendedorismo e economia social, linguagem do mundo do trabalho, orientações sobre elaboração de currículo, saúde na juventude, sexualidade e gênero, processo seletivo, entre outros assuntos.

Todos os participantes do projeto vão ganhar um certificado de conclusão de curso e terão a possibilidade de serem encaminhados para o banco de vagas do Programa Jovem Aprendiz e Estágio pelo CIEE.