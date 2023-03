Moradores fecham via em protesto por morte em Caicó

Moradores interditaram a Avenida Geremário Dantas, no Pechincha, em Jacarepaguá. A manifestação aconteceu na altura da Estrada da Covanca e tanto a Guarda Municipal como a Polícia Militar foram acionadas e seguiram para o local.

De acordo com as primeiras informações, o motivo do protesto seria a morte de um homem da comunidade do Caicó, no domingo (05). Os moradores acusam a Polícia Militar.