Boleira perde processo para a Globo e terá que pagar R$ 1,5 milhão

Autora do processo pedia indenização de R$ 15 milhões - Foto: Divulgação

A boleira Sandra Campos, que acusou a TV Globo de plagiar sua história na novela “A Dona do Pedaço”, perdeu o processo e terá que pagar R$ 1,5 milhão à emissora. Ela pedia uma indenização de R$ 15 milhões por danos morais, materiais e lucros cessantes, mas o processo foi julgado como improcedente. A informação é do portal UOL.

Sandra tem direito à justiça gratuita e só vai precisar fazer o pagamento quando puder arcar com os custos nos próximos cinco anos.



No processo, a boleira relatou que usava o nome “A Dona do Pedaço” antes da novela, mas não há provas de que ela tenha registrado a marca. Por isso, o juiz da 5ª Vara Cível de São José do Rio Preto negou a acusação.