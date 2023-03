Poupança tem saque líquido de R$ 11,5 bilhões em fevereiro, recorde para o mês

A caderneta de poupança registrou saques líquidos de R$ 11,515 bilhões em fevereiro, mostraram dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (6). Esta foi a maior retirada líquida de recursos já registrada para meses de fevereiro na série histórica da autoridade monetária, iniciada em 1995.

Do total do mês, os saques superaram os depósitos no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) no valor de R$ 8,577 bilhões. Já na poupança rural, as saídas líquidas foram de R$ 2,938 bilhões.

O movimento de retiradas ocorre em meio a um cenário de juros elevados, que reduz a competitividade da poupança frente a outros investimentos.