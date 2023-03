Motorista derruba muro de prédio ao tentar fugir de assalto na Baixada Fluminense

O carro ficou com a parte traseira pendurada para dentro do imóvel, que tem a área comum num nível abaixo da rua - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na manhã desta segunda-feira (6), um motorista perdeu o controle do carro e invadiu a fachada de um prédio residencial ao tentar fugir de uma tentativa de assalto na Rua Piauí, no bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Testemunhas afirmam que a vítima deu ré no veículo e acabou derrubando o muro do edifício.

O carro ficou com a parte traseira pendurada para dentro do imóvel, que tem a área comum num nível abaixo da rua. Um vizinho do prédio chegou a filmar o carro preso ao muro, minutos após o acidente.

De acordo com o morador, os bandidos chegaram a roubar outro veículo que também passava pela Rua Piauí, no bairro 25 de Agosto. O motorista não se feriu no acidente.