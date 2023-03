SEOP multa oito bares durante a operação Perturbação do sossego

A Secretaria de Ordem Pública multou oito estabelecimentos neste fim de semana por desrespeitarem as regras que determinam a lei do silêncio, dando um total de R$40 mil. Neste domingo, dia 05, a Seop esteve na Tijuca, onde foram fiscalizados dez bares e um foi infracionado por estar com o som acima do permitido. Já no sábado, dia 4, a operação Perturbação do Sossego aconteceu na Lapa, Centro do Rio, e sete bares foram multados, sendo um deles interditado por estar funcionando sem alvará.

Os agentes da Seop têm realizado operações com frequência e desde quinta-feira, dia 2, foram feitas ações em dois bares no Baixo Méier, sendo os dois multados. Já no Cachambi, mais dois estabelecimentos foram fiscalizados e ambos estavam respeitando as regras da prefeitura. Na sexta-feira, dia 3, as ações aconteceram em Vila Valqueire, Zona Oeste da cidade. Foram cinco estabelecimentos inspecionados e apenas um autuado. Os agentes apreenderam também cinco coletes de flanelinhas irregulares.

BRT Seguro prende cinco ao longo do fim de semana

Além disso, a Seop, por meio do Programa BRT Seguro, encaminhou só neste domingo, dia 5, cinco pessoas, em diferentes ocorrências: agressão a equipe, tentativa de furto, vandalização das estações e por evasão de passagem. Devido ao trabalho de inteligência realizado pela equipe do BRT Seguro, na madrugada de domingo, os agentes prenderam um cidadão que vinha cometendo vandalismo e furtos nas estações. Esse homem foi identificado pelas câmeras, e rapidamente a equipe se deslocou até a estação do BRT André Rocha, onde ele se encontrava parado.

Ele portava uma faca, foi conduzido à 32ª DP e já possuía outras passagens na delegacia. Na madrugada de domingo, um casal também foi visto, por meio das câmeras de monitoramento do Centro de Operações do BRT, dentro da estação Bosque Marapendi na tentativa de roubar fios. Os agentes do Programa BRT Seguro foram acionados rapidamente abordando eles e identificando que uma tampa do quadro de luz foi danificada. Nenhum fio foi furtado e o casal foi conduzido à 16ª DP.

Com a formação dos novos agentes para atuarem no programa, um novo formato operacional foi iniciado neste sábado, dia 4, e que trouxe um reconhecimento e aceitação bem positiva da população. Parte da equipe do BRT Seguro começou a embarcar no ônibus das linhas 35, 38 e 46, permanecendo até o término do serviço. Na tarde de domingo, num desses patrulhamentos, quando o ônibus já estava próximo a estação BRT Sarah, a agente que estava realizando a ação embarcada no ônibus articulado, advertiu um ambulante que estava comercializando ilegalmente no interior do articulado. Este por sua vez não gostou da repressão, se recusou a parar de vender e agrediu a equipe que estava atuando naquele momento, composta por duas agentes mulheres.

Após luta corporal com as agentes, o cidadão foi contido por passageiros. Todos os envolvidos foram conduzidos ao UPA e a 32ª DP. As agentes receberam muitos socos, o que acabou lesionando o antebraço e mão de uma delas. E por fim, no meio da tarde de ontem, um homem tentou acessar a estação BRT Gilka Machado sem efetuar o pagamento da passagem. O agente do BRT Seguro tentou intervir e foi ameaçado pelo cidadão. Ele desejou fazer o registro da ameaça sofrida e conduziu o homem para a 42ª DP.