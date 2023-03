Grota inicia campanha de arrecadação para levar músicos aos EUA

O Espaço Cultural da Grota (ECG) iniciou uma campanha de arrecadação de recursos para que integrantes do grupo de flautas “O Som Doce da Grota”, mantido pela instituição, participem do Boston Early Music Festival, festival de música antiga realizado anualmente nos Estados Unidos.

O convite oficial, feito pela organização do evento, garante estadia e acesso a todas as atividades do festival, incluindo workshops e masterclasses, além de uma apresentação do conjunto marcada para 11 de junho no Jordan Hall, sala de concertos do New England Conservatory of Music. No entanto, os custos com passagens, alimentação e emissão de vistos são por conta do ECG.

Ao todo, serão necessários cerca de R$ 55 mil para custear toda a viagem, que terá duração de cinco dias - de 8 a 12 de junho. Quem quiser colaborar pode doar qualquer quantia fazendo um PIX ou transferência para a conta da Reciclarte - instituição mantenedora do ECG.

O Som Doce



O Som Doce da Grota é um conjunto de flautas doce especializado na interpretação de obras dos períodos Barroco e Renascentista, composto por músicos formados pelo Espaço Cultural da Grota, projeto de inclusão social sediado em Niterói, que atende a jovens estudantes de escolas públicas e moradores de comunidades carentes, abrangendo também os municípios de Itaboraí, São Gonçalo e Nova Friburgo.

Lenora Mendes, fundadora do ECG e professora responsável pelo Som Doce da Grota, ressalta a importância da participação dos integrantes do projeto num festival internacional de música.

“Além de ampliar os horizontes e contribuir para a formação social e musical de cada um, a participação nesse Festival é um grande incentivo para todos os jovens de comunidades, no sentido de mostrar que é possível ir longe quando você se dedica e aproveita as oportunidades que surgem pelo caminho. Somos gratos aos organizadores do Boston Early Music Festival pelo convite e esperamos conseguir os recursos para essa viagem, que será mais um marco na história do Espaço Cultural da Grota”, afirma Lenora.



Como doar:



- PIX via celular: (21) 97628-4616



- Depósito em conta:



Banco do Brasil

Agência: 2907-6

Conta corrente: 36054-6

CNPJ: 05.241.490/0001-31