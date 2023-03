Jovem morre no segundo dia de treinamento no Exército, no Rio

Um jovem de 18 anos, identificado como Gabriel Henrique dos Santos, passou mal e morreu no segundo dia de treinamento no Exército. O caso aconteceu na última sexta-feira (3), no 1º Batalhão de Polícia do Exército, na Tijuca, na Zona Norte do Rio. O laudo atestou que o corpo foi levado à exaustão.

Segundo familiares, Gabriel passou dois dias fazendo "treinamentos", marchando num sol de quase 40 graus com casaco de lona do Exército, extremamente quentes. O corpo dele chegou a quase 43 graus. No primeiro dia de treinamento, o jovem já tinha passado mal.

De acordo com o laudo emitido pelo Hospital Central do Exército, ele teve distensão das alças intestinais, sangramento pulmonar bilateral, e edema no crânio por falta de oxigenação.

O enterro de Gabriel será nesta tarde de segunda-feira (6) no cemitério Jardim da Saudade em Sulacap, Zona Oeste.

O Exército informou que o jovem foi rapidamente atendido pelo médico do Batalhão e encaminhado para o hospital do Exército, onde veio à óbito por complicações.

Foi instaurado um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da morte.