'Flamengo teria adulterado cena do incêndio no ninho', afirma engenheiro

Um engenheiro elétrico que teria sido contratado para fazer laudo independente sobre incidente no Ninho do Urubu diz que clube adulterou cena do incêndio, segundo matéria publicada pelo portal Uol.

Para a reportagem, o engenheiro José Augusto Bezerra afirmou que o CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, solicitou que um funcionário arrancasse partes de uma instalação elétrica que apresentava problemas enquanto o acidente ainda era investigado.

O incêndio que matou dez meninos da base do time aconteceu, em 8 de fevereiro de 2019, em um conjunto de contêineres onde os atletas dormiam, no CT do Flamengo. Segundo a perícia da polícia, um defeito no ar-condicionado e o material inflamável das paredes dos contêineres causaram as mortes.

O Flamengo nega as acusações feitas pelo engenheiro, e, em resposta à reportagem do UOL, afirma que Reinaldo Belotti nunca “pediu a quem quer que fosse para adulterar a cena do local do incêndio, o que seria inútil haja vista a consumação imediata da perícia, logo após ao incêndio, bem antes dessa empresa e seu sócio surgirem no cenário."

De acordo com a matéria, o clube também informou que "não há, em toda a vasta documentação produzida pelas autoridades públicas, qualquer elemento de prova que indique ou confirme a acusação leviana e caluniosa feita por esse senhor [Bezerra]".

O Uol também procurou a polícia, que confirmou a versão dada pelo clube carioca.