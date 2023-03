Motoboy ferido em briga de torcedores continua internado em estado grave

Duas pessoas seguem internadas em estado grave após a briga generalizada entre torcedores do Flamengo e do Vasco, no início da noite deste domingo (5). O motoboy Carlos Henrique Silva Ferreira, de 34 anos, é uma das duas vítimas graves do confronto que ocorreu nas proximidades do Maracanã, antes do início do clássico.

De acordo com a família de Carlos Henrique, ele sofreu traumatismo craniano e segue internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. O motoboy está com um coágulo no cérebro e passou por uma cirurgia durante a madrugada desta segunda (6).

A mãe de Carlos Henrique, Cristine Carvalho, disse que ficou sabendo do estado do filho após assistir um vídeo que circulava na internet. Mas imagens, a vítima estaria no chão, sem as roupas e os pertences.

Ao todo, oito pessoas deram entrada no Hospital Souza Aguiar por causa da briga Além de Carlos Henrique, uma outra pessoa que não teve a identidade revelada também está internada.

O confronto entre as torcidas começou por volta das 16h45. Logo em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer pelo menos duas pessoas feridas.

Segundo a PM, um homem envolvido em uma das brigas entre torcedores foi preso. Foram apreendidos também cerca de 50 pedaços de madeira, nove barras de ferro, cinco bombas caseiras, fogos de artifício, soco-inglês e artefato explosivo em diferentes pontos da Zona Norte da cidade.