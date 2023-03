Fest Verão 2023 abre inscrições para corrida rústica nesta segunda-feira (06)

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer vai abrir inscrições para mais uma modalidade do 39º Fest Verão de São Pedro da Aldeia. Os interessados em participar da corrida rústica devem ficar atentos ao prazo para garantir uma das 600 vagas disponibilizadas, de forma gratuita, para a competição. As inscrições serão abertas nesta segunda-feira (06), às 6h, no site https://festverao.pmspa.rj.gov.br/.

A prova será disputada no dia 25 de março, às 20h. A modalidade terá um percurso noturno de 5km, com corrida e caminhada. Os participantes da prova receberão medalha de participação; também haverá premiação com troféus para os três primeiros colocados de cada categoria e para os cinco primeiros colocados no geral masculino e feminino.

É importante destacar que a pessoa que se inscrever e não comparecer ao evento ficará impedida de participar das próximas competições organizadas pela Secretaria de Esportes.

Confira o calendário de inscrições do 39º Fest Verão de São Pedro da Aldeia:

06 de março – Corrida Rústica

07 de março – Natação

08 de março – Aquathlon

09 de março – Canoa Havaiana

20 de março – Frescobol

21 de março – Futevôlei

Inscrições já abertas – Boxe

Inscrições já abertas – Beach Tennis e Vôlei de Praia

Consultar presencialmente a Secretaria de Esportes – Judô e Jiu-jitsu