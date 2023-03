Porto da Pedra faz feijoada para comemorar aniversário de 45 anos

Em celebração a mais um ano e ao retorno à elite do Carnaval do Rio de Janeiro, a Unidos do Porto da Pedra comemora seu aniversário de 45 anos com uma festa repleta de atrações e muito samba, nesta sábado (11).

Além da feijoada em comemoração ao aniversário da escola, o evento contará também com a apresentação de todo o elenco do Tigre para o Carnaval 2024, e as atrações ficarão por conta dos Grupos Sambaí, Vem Pro Meu Ritmo e o DJ Barra.

Para mais informações sobre reservas de mesas e vendas de camarotes: (21) 98531-5102.

Serviço:

Feijoada do Tigre com a apresentação de todos os segmentos da escola para o Carnaval 2024

Atrações: Shows da Bateria Ritmo Feroz, Grupos Sambaí, Vem Pro Meu Ritmo e DJ Barra

Dia: 11 de Março (sábado)

Horário: a partir das 13h

Local: Travessa João Silva, 84, Porto da Pedra

Ingressos: Entrada Franca até as 17h

Mesa: R$ 80,00 (4 pessoas)

Camarote R$ 300,00 (15 pessoas)

Reservas de mesas: (21) 98531-5102