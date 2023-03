Dia do Consumidor: veja estratégias para sair na frente da concorrência

No Brasil, o Dia do Consumidor ganha força desde os anos 1990 - Foto: Divulgação

No Brasil, o Dia do Consumidor ganha força desde os anos 1990 - Foto: Divulgação

Chamado por alguns de "Blackfriday" do primeiro trimestre, o Dia do Consumidor oferece oportunidades para negócios de todos os setores venderem mais. Para usufruir dos benefícios, no entanto, é fundamental criar estratégias. A concorrência é alta.

A data, celebrada em 15 de março, foi criada nos Estados Unidos, em 1962, e não tinha o intuito principal de alavancar as vendas, mas fazer com que consumidores tivessem conhecimento de seus direitos. No Brasil, o assunto ganhou força apenas em 1990, com a instituição do Código de Defesa do Consumidor (CDC), legislação que orienta o público para não ser lesado.

Com o tempo, o Dia do Consumidor ganhou um viés comercial e os negócios começaram a dedicar uma semana inteira para atrair mais clientes através de promoções.

Pensando em auxiliar pequenas e médias empresas a obterem ainda mais resultados na data, a KingHost preparou uma lista com estratégias para sair na frente da concorrência.

Estude o comportamento do cliente

As características, gostos e desejos do público-alvo de um negócio sempre interferem na hora de elaborar estratégias. Em datas comerciais como o Dia do Consumidor, mais ainda.

Entenda os hábitos de consumo na hora de comprar. Costuma pesquisar preços? Comparar condições e formas de pagamento? Obter as respostas desses questionamentos pode ser um divisor de águas para melhores resultados.

Ao compreender o que o cliente quer consumir, fica mais fácil preparar promoções, cupons de desconto, e-mail de divulgação e mídias pagas.

Monte uma estratégia de vendas direcionada

O primeiro passo para montar uma estratégia de vendas efetiva é ter um foco específico. Não tente atingir diversos públicos de uma vez; quanto mais direcionado, melhor.

Contemple, dentro do plano, análise da concorrência, características da persona, definição do funil de vendas e análise de desempenho.

Prepare seu time de atendimento

Os picos de atendimento são muito comuns em datas sazonais. É importante preparar o time para o aumento da demanda e até contratar extras para atender pontualmente na data.

Para ganhar tempo nos meios digitais, considere preparar respostas para as principais dúvidas em relação ao Dia do Consumidor, como prazos para entrega, formas de pagamento e política de devolução.

Faça uma inspeção nos produtos e avalie as quantidades

Falta de produtos, ou produtos com defeito, podem gerar atritos com consumidores. Inspecione o estado e, caso necessário, faça solicitação de mais unidades das mercadorias mais buscadas.

Faça um check up nas mídias sociais e no site

Faça uma busca no site e procure páginas com erro, confira a velocidade de carregamento e se os certificados estão ativos. Quanto às redes sociais, faça destaques com as principais informações e planeje campanhas direcionadas para potencializar seus resultados.

Torne a experiência no cliente incrível

No Dia do Consumidor, pode ser que você venda para clientes que ainda não conhecem sua marca. Portanto, tornar a experiência ainda mais especial é importante.

Foque no bom atendimento e experiência do usuário (no caso de lojas online e e-commerces).

Bônus: pós-venda também é importante

Aproveite os resultados obtidos no Dia do Consumidor, mas desenvolva novas estratégias de relacionamento para promover a fidelização. Uma dica é apostar nos disparos de email marketing com dicas e promoções de interesse do público.

