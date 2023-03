Evento com gincana e campeonato de pesca reúne mais de 300 competidores em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria de Pesca Amadora, e a Liga Leste Fluminense realizaram neste sábado (04), na Avenida Beira Mar, próximo da Rua 83 (Itaipuaçu), um “Festival de Kayak”. Mais de 300 pessoas participaram do evento, que contou com gincana e campeonato de pesca.

Ao todo, foram 50 kg de pescado.Na gincana, são premiados os três primeiros colocados. A equipe vencedora é a que realiza todas as provas no menor tempo.

Com cerca de cinco minutos e quase dois minutos de diferença para as demais equipes, a Piratas da Guanabara consagrou-se campeã. O 2º e o 3º lugar ficaram para os Loucos por Caiaque de Saquarema.Já no campeonato de pesca, o campeão é quem consegue o maior peixe dentro da pontuação do regulamento.

Foram premiados os três primeiros colocados de pesca feminina e os sete primeiros colocados em pesca masculina.

Assim, os vencedores da disputa feminina foram: Lúcia Souza - Caiaqueiros 10 Itaipuaçu (1° lugar), Valéria Melo - CDI Itaipuaçu (2º lugar) e Érica Arruda - Rio do Ouro em São Gonçalo (3º lugar).Pelo masculino, os sete primeiros colocados foram: Duduzinho - Piratas da Guanabara (1° lugar), Fabio Azevedo - Guerreiros do Mar de Itaipuaçu (2° lugar), Alex Pessoa - CDI (3º lugar), Rafael Nobre - Caiaqueiros de Itaipu (4º lugar), Firmino - Piratas da Guanabara (5º lugar), Rafael Freitas - Loucos por Caiaque de Saquarema (6° lugar) e Josiel Raposo – CDI (7° lugar).

Integrante do Guerreiros Kaiak Fishing, Luis Claudio Peres, 43 anos, veio com sua equipe do Rio de Janeiro e falou sobre a importância da realização de um evento deste porte. “Esse é um evento muito bom para os caiaqueiros. Uma festa muito legal que deveria acontecer todo ano, não só pela festa, mas pela integração dos grupos e pela participação das famílias. A gente sempre participa de eventos diferentes como DKF, MKX e fez questão de prestigiar esse primeiro festival de Maricá. Também participamos do campeonato que teve no Recanto. Em ambos trouxemos nossas famílias, chegamos na véspera e nos hospedamos na cidade”, explicou o morador de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Vale lembrar que todos os competidores doaram 2 Kg de alimentos não perecíveis que serão entregues à instituição Lar dos Pequeninos, em Itaipuaçu.