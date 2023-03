Serpente nativa da Ásia e África é solta por engano no Parque Nacional da Tijuca

Uma cobra serpente da espécie Python Ball, nativa da Ásia e da África, foi solta por engano na floresta do Parque Nacional da Tijuca. Equipes locais tentam recapturar o animal. De acordo com o biólogo Izar Aximoff, uma equipe da Defesa Civil soltou a cobra achando que era uma jibóia. Ele ainda alerta que, caso ela esteja com ovos, pode vir a perpetuar no parque e causar um desequilíbrio na fauna, por não ser uma espécie nativa.