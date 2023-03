Homens armados assaltam joalheria em shopping do Rio

Imagem mostra correria na área externa do Shopping Nova América - Foto: Reprodução

Imagem mostra correria na área externa do Shopping Nova América - Foto: Reprodução

No início da tarde deste sábado (4), homens armados invadiram o Shopping Nova América, em Del Castilho, para assaltar uma joalheria localizada no primeiro piso.

O tiroteio, que começou por volta de 12h, causou pânico nos clientes e houve muita correria. Os frequentadores do shopping se abrigaram dentro de banheiros e lojas.

A Polícia Militar informou que policiais do 3ºBatalhão (Méier) foram informados de disparos de arma de fogo no Nova América e seguiram para o local. Na fuga, os criminosos teriam roubado um veículo. A PM informou que buscas estão sendo realizadas na região, e não há informações de feridos até o momento.

O Shopping Nova América informa que a ocorrência em uma de suas lojas foi uma ação pontual e que não há registro de feridos. O centro comercial reforça ainda que funciona normalmente e que está em contato com as autoridades competentes para apoiar na condução do caso.