Prefeitura interdita ruas do Centro para prova de ciclismo neste domingo; confira as vias fechadas

Neste domingo (5), acontece a prova do Circuito Carioca de Ciclismo, às 8h, na Região Portuária do Rio. A CET-Rio informa que serão feitos ajustes no trânsito da região, onde diversas vias serão interditadas, de forma similar ao trabalho realizado para a Área de Proteção ao Ciclista de Competição do Porto. Para montagem do percurso da prova, estará coibido o acesso e o estacionamento dos veículos, das 8h às 12h nas seguintes vias:

– Avenida Alfred Agache, ambos os sentidos, em toda sua extensão;

– Túnel Prefeito Marcello Alencar, ambos os sentidos, toda extensão;

– Avenida Rodrigues Alves, ambos os sentidos, entre o Túnel Prefeito Marcello Alencar e o acesso a Via B4;

– Entroncamento de acesso do Viaduto do Gasômetro para a Avenida Rodrigues Alves.

Já na Avenida Alfred Agache, a faixa de rolamento junto ao lado direito ficará reservada para acesso do III COMAR e da Praça Marechal Âncora.

Durante a prova, os agentes de trânsito da CET-Rio e da Guarda Municipal, além dos apoiadores de tráfego contratados pela produção do evento, atuarão nos pontos de interdição para orientar os motoristas.

O trânsito será monitorado e se houver necessidade, haverá ajustes nos tempos dos semáforos, para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região.

Os veículos que vierem da Avenida Brasil com destino ao Centro deverão seguir pelo seguinte percurso: pista auxiliar da Avenida Rodrigues Alves, Via B4, Avenida Arlindo Rodrigues (Via Binário do Porto) e Avenida Venezuela.

Já os veículos vindos do Gasômetro destinados à Zona Sul deverão usar os túneis Santa Bárbara e Rebouças, evitando o Túnel Marcello Alencar, que estará interditado.