Acidente envolvendo o influencer fitness Toguro termina com um homem morto no Rio

Na madrugada deste sábado (4), o influenciador fitness Tiago Toguro, que conta com mais de 6 milhões de seguidores em uma de suas redes sociais, se envolveu em um acidente de trânsito entre um carro e uma moto na Linha Amarela, altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio. O influenciador estava dirigindo o automóvel.

De acordo com testemunhas, Toguro vinha pela Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, quando perdeu o acesso para a Avenida Brasil. Para recuperar a saída perdida, ele teria dado marcha ré, quando colidiu com a moto.

Imagem do acidente na Linha Amarela | Foto: Reprodução

Em nota, a Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, informou que equipes foram acionadas e atestaram o óbito do motociclista.

A Defesa Civil esteve no local e removeu o corpo para o IML.