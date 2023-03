Capivara que vivia na Lagoa Rodrigo de Freitas é encontrada morta

A suspeita é de que Margarida, como era chamada, tenha sido atacada com pedradas - Foto: Reprodução

Na última sexta-feira (3), uma das capivaras que moram na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, apareceu morta. A suspeita é de que Margarida, como era chamada, tenha sido atacada com pedradas.

Protetor da área, o biólogo Mário Moscatelli contou, em entrevista ao G1, que os animais recebem nomes para serem identificados e facilitar o monitoramento das capivaras que circulam pela área.

Inicialmente, acreditou-se que o animal morto era Armando, com quem ela teve seis filhotes há alguns anos. Apenas uma fêmea da ninhada ainda circula pela região. Neste sábado (4), Moscatelli descobriu que Margarida tinha sido vitimada. Uma equipe da Comlurb, empresa de limpeza urbana da cidade do Rio, retirou o corpo do animal das águas.

Do casal de capivaras e os seis filhotes, restam apenas o pai e a fêmea mais nova.

É possível chegar próximo aos animais no local. Algumas regiões da lagoa foram cercadas por Moscatelli, com o apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Rio de Janeiro para evitar os problemas causados pelas reações dos animais quando se sentem ameaçados. Porém, ele afirma que não é suficiente.