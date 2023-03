Axel Grael nomeia advogada para Secretaria de Direitos Humanos

O prefeito de Niterói, Axel Grael, deu posse para a nova secretária de Direitos Humanos da cidade, a advogada Nadine Borges. A cerimônia aconteceu no auditório Oscar Niemayer, na tarde desta sexta-feira (3).



Uma das poucas cidades com secretaria de Direitos Humanos, Niterói abriu a pasta em 2021, na contramão do desmonte de políticas públicas desta área promovida pelo antigo governo Bolsonaro.

Nadine Borges participou do grupo de transição do governo Lula, já foi do Ministério dos Direitos Humanos e é conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ).