São Gonçalo abre consulta sobre Plano de Habitação

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Habitação, deu início à elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), que buscará diagnósticos precisos sobre a situação de moradias no município de São Gonçalo. O plano terá como foco principal traçar propostas e construir políticas habitacionais.

O plano também será responsável por planejar, captar recursos e executar projetos que visem à construção de unidades habitacionais, além da aplicação de melhorias e assistência técnica aos conjuntos já construídos. As ações serão tomadas com base no diagnóstico habitacional, recolhidos por meio de consulta pública e pesquisa de campo.

O PLHIS é dividido em três etapas, sendo elas metodologia, diagnóstico municipal e proposta de ação. Todas as fases visam identificar e solucionar problemas encontrados, em um período de curto, médio e longo prazos. O desenvolvimento e elaboração do plano tem sido feito em parceria com a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), Assistência Social e Defesa Civil.

Para dar continuidade ao desenvolvimento do Plano Local de Habitação de Interesse Social, serão realizadas duas formas de pesquisas, através da participação popular. O intuito é identificar as necessidades atuais do município, estabelecendo os novos rumos da política habitacional.

A partir da próxima segunda-feira (6), será aberta a consulta pública em geral, através do aplicativo Colab, disponível para ser baixado gratuitamente nos sistemas IOS e Android. A consulta ficará aberta por tempo indeterminado e quem quiser votar e saber mais sobre o PLHIS pode acessar o aplicativo Colab. Cada perfil inscrito poderá votar uma única vez.

A pesquisa de campo será realizada para moradores dos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida/Casa Verde e Amarela, através de uma equipe da Secretaria de Habitação, por meio de um questionário. Após as consultas, será feito um cruzamento de dados para conclusão do diagnóstico, passando assim, para o processo de implementação do plano na cidade.

"O desenvolvimento do PLHIS tem como objetivo construir políticas habitacionais para São Gonçalo, através de um diagnóstico com participação popular e propostas de ação. Sabemos as dificuldades que o município vive na questão habitacional e elaborar este plano também é uma oportunidade para trazer investimentos nesta área para São Gonçalo", explicou o secretário de Habitação, Pedro Pericar.