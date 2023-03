Jô Soares é homenageado em nome de via em Jacarepaguá

A Prefeitura do Rio anunciou nesta sexta-feira (3), que avenida em Jacarepaguá, na Zona Oeste, recebeu nome do apresentador e humorista Jô Soares. A homenagem ao artista que morreu em agosto do ano passado, foi publicada no Diário Oficial do município.

O decreto foi assinado pelo prefeito Eduardo Paes, após aprovação de uma lei na Câmara de vereadores em 2022.

A via, antiga Rua Projetada 4, tem 260 metros de extensão e liga duas avenidas que homenageiam os humoristas, Agildo Ribeiro e Bussunda, do extinto " Casseta e Planeta".