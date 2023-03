Rio recebe evento com 110 gatos de 18 raças neste fim de semana

Neste final de semana o Rio de Janeiro recebe a exposição Rio Cat Clube, das 10h às 17h, no Clube Hebraica Rio, em Laranjeiras, na Zona Sul.

O evento reunirá 110 gatos de 18 raças diferentes, além do clássico vira-lata.

Entre os destaques da exposição está o selkirk rex, felino de pelos enrolados que participa pela primeira vez de uma exibição na capital fluminense. Ele é originário do estado de Montana, nos Estados Unidos, é brincalhão e tem o apelido de "gato em pele de cordeiro", já que sua pelagem tem aspecto de lã.

Também estará presente o maine coon, chamado de "gigante gentil" graças ao temperamento dócil e ao porte grande. A raça surgiu há mais de um século no Maine, estado no nordeste dos Estados Unidos. Há quem diga que ele é resultado do cruzamento entre guaxinins ("raccoon", em inglês) e gatos de pelo longo da floresta.

Outro gato de destaque será o ocicat, criado na década de 1960 nos Estados Unidos com o cruzamento entre abissínio, siamês e american shorthair. A pelagem tem marcação spotted (com pintas), que lembra a de um gato selvagem. O temperamento desse felino é amigável, ativo e brincalhão.

Todos os animais inscritos no evento participam de um concurso de beleza felina e o público poderá acompanhar a disputa.

A entrada é gratuita, mas a doação de uma lata ou um pacote de leite em pó é bem-vinda. O alimento será destinado à RIO-ABRACE, instituição de apoio a pessoas com câncer.

A mesma quantidade de leite arrecadada será doada em ração pela marca PremieR pet para a ONG Focinhos de Luz, que cuida de animais abandonados.

Informações:

7ª e 8ª Exposições Internacionais de Gatos do Rio Cat Clube



Data e horário: sábado (4) e domingo (5), das 10h às 17h

Local: Clube Hebraica Rio, rua das Laranjeiras, 346, Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro

Valor: entrada gratuita; não é permitida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.

Saiba mais: riocatclube.com