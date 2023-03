Agente de trânsito é desligado após furtar chocolates em Niterói

Um agente de trânsito acusado de furtar três barras de chocolate em um estabelecimento em Niterói foi detido pela Polícia na última quinta-feira (02/03). O homem foi desligado pela Nittrans, nesta sexta (03/03), após as denúncias.

Policiais militares informaram terem sido acionados para uma denúncia no centro do município. O relato era de que um profissional vestido com o uniforme de agente de trânsito foi visto tentando furtar os produtos em um supermercado. O homem foi capturado e levado para a 76ª DP (Centro de Niterói), onde foi ouvido pela Polícia Civil e liberado.

A Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) informa que o operador de trânsito acusado de furto era terceirizado e prestava serviços para uma empresa responsável pela manutenção da sinalização semafórica na cidade. Ele foi desligado da empresa nesta sexta-feira (3)